Macut: Uzajamnim uvažavanjem do mira, odluke o državi se donose na izborima

Beta pre 1 sat

Premijer Đuro Macut pozvao je danas sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija, navodeći da "samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost".

"Država će, u skladu sa zakonima Republike Srbije, preduzeti sve mere da obezbedi mir, javni red i bezbedno kretanje za sve građane, bez obzira na njihova politička ili bilo koja druga opredeljenja", poručio je Macut u pisanoj izjavi.

Naglasio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova "još jednom pokazali spremnost i posvećenost da štite građane i obezbede javni red i mir, kao što to predano i odgovorno čine svih prethodnih devet meseci".

Takođe je naveo da "odluke koje se tiču budućnosti naše zemlje, mogu biti donete isključivo od strane državnih institucija i organa, ali i na izborima, u vremenu i na način koji je propisan zakonom".

(Beta, 14.08.2025)