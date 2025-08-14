VJT pozvalo sva tužilaštva da primene ovlašćenja da se uspostavi javni red i mir

Beta pre 1 sat

 Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) pozvalao je danas, povodom događaja u noći između 13. i 14. avgusta, "sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da bez izuzetka u potpunosti primene sva svoja zakonom poverena ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju normalnog poretka funkcionisanja javnog reda i mira u bilo kom delu Srbije".

"Ustavom i zakonom propisana ljudska prava i slobode, kao i nepovredivost prostora za život i rad, moraju biti bez izuzetka poštovani", upozorilo je VJT.

Naglašeno je da "napadi na ta načela i prava, a posebno napadi na ovlašćena službena lica policije, javnog tužilaštva ili suda, ne samo da neće biti tolerisani, već će biti momentalno i odlučno krivično i prekršajno gonjeni, u skladu sa zakonom".

Pozivalo je i "sve građane naše zemlje da se bez izuzetka pridržavaju zakona, da ne narušavaju javni red i mir i da ne vrše nasilje prema bilo kome na bilo koji način, te da ne napadaju prostorije bilo kog lica ili pravnog subjekta bez obzira na lični stav ili mišljenje".

"Nasilje je ne samo nezakonito već i protivno svakom civilizacijski uređenom društvu", poručilo je VJT.

(Beta, 14.08.2025)

