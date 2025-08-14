Delovi dve beogradske opštine danas bez vode: Proverite da li se vaša ulica nalazi na spisku

Usled planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, danas od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači parne strane Užičke ulice, od Generala Šturma do Miloša Savčića, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je najavljeno iz ovog komunalnog preduzeća, zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, istog dana od 8.30 do 18 časova vodu neće imati ni potrošači u delu Šumatovačke ulice, od Južnog bulevara do Đerdapske ulice. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada