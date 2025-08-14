"Imam emocije prema Eni, smirivao sam je preko poruka": Jovan Pejić se čuje sa bivšom, a evo od koga je sada morao da je brani: Sve priznao (video)
Blic pre 2 sata
Bivši rijaliti učesnik Jovan Pejić, poznatiji kao mali Peja, za Blic je otkrio da je Enu Čolić, bivšu devojku, smirivao tokom emisije, kada su je provocirali bivši cimeri Milena Kačavenda i Ivan Marinković.
Jovan tvrdi da ima emocije prema njoj, ali da se nikada ne bi vratio na staro, budući da je sada svako krenuo svojim putem. - Naravno da je ostala emocija prema Eni, ne može to preko noći da se ugasi. Normalno je da se čujemo, da razmenimo neku poruku. Kad je bila sa Kačavendom i Ivanom u emisiji, gledao sam da je smirim. Ivan je bocka, gleda da izvuče loše iz nje, a ona je žensko pa ne može da se izbori sa svime time. Ena i Ivan su preterali u emisiji, nekako