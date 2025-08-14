"Povređeno je mnogo građana i šest policajaca": Obratio se Dačić: "Bojim se da ima teško povređenih pripadnika MUP"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se još jednom građanima Srbije i poručio da je tokom večerašnjih incidenata širom Srbije povređeno više građana i policajaca.

Dačić je na samom početku istakao da je najmanje šest policajaca povređeno u neredima u više gradova Srbije, a da ih je prema najnovijim informacija, verovatno i mnogo više, kao i da među njima ima i teže povređenih. - I večeras smo prisustvovali scenama nasilja. Mnogo je povređenih građana, povređeno je šest policajaca. Želimo da sačuvamo živote svih. Kao što znate, policija je tu da zaštiti javni red i mir. Znači, protivzakonito se ugrožava i imovina drugih