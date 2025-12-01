Studenti i opozicija: S obzirom na izborne uslove, zadovoljni rezultatima

Studentske i opozicione liste ocenile su da su današnji lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju pokazali da građani mogu da žive bez straha.

Ujedinjeni za Negotin naveli su da su na današnjim izborima osvojili 27 odsto glasova posle 80 odsto obrađenih rezultata, a da je Srpska napredna stranka (SNS) osvojila 69 odsto glasova, prenosi N1 Naveli su, kako piše na sajtu te televizije, da su zadovoljni rezultatima, ali da su uslovi bili nemogući. „Mnogo pritisaka, ucena i straha, lokalni izbori koji se održavaju mimo parlamentarnih više nemaju smisla“, dodali su. Sva mašinerija dođe u jedan mali grad i