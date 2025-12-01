Dačić o izbornom danu: Policija intervenisala u cilju uspostavljanja javnog reda i mira

Glas Zaječara pre 31 minuta  |  Izvor: N1
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je u izbornom danu na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnu bilo "narušavanja javnog reda i mira".

Dačić je, gostujući u emisiji Hit tvit TV Pink, rekao da je policija je "intervesnisala u cilju uspostavljanja javnog reda i mira", ali i da je bilo više i primera privođenja ljudi koji su imali sredstva koja nisu dozvoljena, poput palica. On je dodao da su takva dešavanja zabeležena od početka izbornog dana, odnosno od ranog jutra. Izvor: N1
