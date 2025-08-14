Rast izvoza IKT sektora u Srbiji: Rekordnih 2,217 milijardi evra u prvih šest meseci

U prvih šest meseci ove godine izvoz u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) dostigao je 2,217 milijardi evra, što je za 14 odsto više nego u istom periodu 2024. godine, izjavio je danas direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, saopštila je ova kancelarija.

"Samo u junu ove godine izvoz IKT sektora iznosio je 381 milion evra što predstavlja rast od 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine kada je izvoz iznosio 327 miliona evra. Ovi podaci jasno potvrđuju da Srbija nastavlja da jača svoju poziciju kao jedan od vodećih regionalnih centara u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija", rekao je Mihailo Jovanović. Suficit u IKT uslugama u prvih šest meseci ove godine iznosio je 1,750 milijardi evra.
