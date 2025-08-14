Izvoz IKT usluga iz Srbije veći za 14 odsto nego prošle godine

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Vrednost izvoza usluga u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija iz Srbije za prvih šest meseci ove godine iznosio je 2,21 milijardu evra.

To je 14 odsto više nego u isto vreme 2024. godine, saopštila je danas Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. U junu ove godine izvoz IKT sektora iznosio je 381 milion evra, što je rast od 17 odsto odnosu na isti period 2024. godine, kada je izvoz iznosio 327 miliona evra. "Ovi podaci jasno potvrđuju da Srbija nastavlja da jača svoju poziciju kao jedan od vodećih regionalnih centara u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija", kazao je
