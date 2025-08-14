Sad: uvele sankcije pojedincima i kompanijama povezanim sa meksičkim narko kartelom

Blic pre 1 sat
Sad: uvele sankcije pojedincima i kompanijama povezanim sa meksičkim narko kartelom

Američka vlada uvela je sankcije protiv pojedinaca i kompanija iz meksičkog letovališta Puerto Valjarte, koji su optuženi za organizovanje prevara u vezi sa tajmšering planovima za odmor, povezanih sa narko kartelom Nova generacija iz Haliska (CJNG).

Iz američkog ministarstva finansija i Stejt departmenta saopšteno je da su ovakve prevare često sprovođene iz kol centara čiji zaposleni su se lažno predstavljali kao brokeri, advokati ili vladini zvaničnici, i varali američke građane tražeći im da unapred plate za tajmšering i poreze pod lažnim izgovorom, preneo je Rojters. Kartel je dolazio do informacija o američkim vlasnicima tajmšeringa u Meksiku putem insajdera zaposlenih u letovalištima. Prema podacima
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Obračun sa narko kartelima: Amerika uvel sankcije svima koji ih podržavaju

Obračun sa narko kartelima: Amerika uvel sankcije svima koji ih podržavaju

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersInsajderMeksiko

Svet, najnovije vesti »

Nato: Nemačka će finansirati paket vojne opreme za Ukrajinu iz SAD od 500 miliona dolara

Nato: Nemačka će finansirati paket vojne opreme za Ukrajinu iz SAD od 500 miliona dolara

Blic pre 58 minuta
Crna Gora: „Goloruki“ u borbu s vatrom

Crna Gora: „Goloruki“ u borbu s vatrom

Dojče vele pre 13 minuta
Nova strategija? Tramp namerava da ponudi Putinu pristup retkim mineralima ako okonča rat u Ukrajini

Nova strategija? Tramp namerava da ponudi Putinu pristup retkim mineralima ako okonča rat u Ukrajini

Blic pre 7 minuta
Zemljotres pogodio novi Zeland: Na udaru Severno ostrvo, potres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale

Zemljotres pogodio novi Zeland: Na udaru Severno ostrvo, potres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale

Kurir pre 52 minuta
Vim Venders ili kako se najbolje izgubiti

Vim Venders ili kako se najbolje izgubiti

Dojče vele pre 37 minuta