Sad: uvele sankcije pojedincima i kompanijama povezanim sa meksičkim narko kartelom

Američka vlada uvela je sankcije protiv pojedinaca i kompanija iz meksičkog letovališta Puerto Valjarte, koji su optuženi za organizovanje prevara u vezi sa tajmšering planovima za odmor, povezanih sa narko kartelom Nova generacija iz Haliska (CJNG).

Iz američkog ministarstva finansija i Stejt departmenta saopšteno je da su ovakve prevare često sprovođene iz kol centara čiji zaposleni su se lažno predstavljali kao brokeri, advokati ili vladini zvaničnici, i varali američke građane tražeći im da unapred plate za tajmšering i poreze pod lažnim izgovorom, preneo je Rojters. Kartel je dolazio do informacija o američkim vlasnicima tajmšeringa u Meksiku putem insajdera zaposlenih u letovalištima. Prema podacima