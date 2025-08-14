Obračun sa narko kartelima: Amerika uvel sankcije svima koji ih podržavaju

Kurir pre 3 sata  |  Rojters
Američka vlada uvela je danas sankcije protiv pojedinaca i kompanija iz meksičkog letovališta Puerto Valjarte, koji su optuženi za organizovanje prevara u vezi sa tajmšering planovima za odmor, povezanih sa narko kartelom Nova generacija iz Haliska (CJNG).

Iz američkog ministarstva finansija i Stejt departmenta saopšteno je da su ovakve prevare često sprovođene iz kol centara čiji zaposleni su se lažno predstavljali kao brokeri, advokati ili vladini zvaničnici, i varali američke građane tražeći im da unapred plate za tajmšering i poreze pod lažnim izgovorom, preneo je Rojters. Kartel je dolazio do informacija o američkim vlasnicima tajmšeringa u Meksiku putem insajdera zaposlenih u letovalištima. Prema podacima
