Velika okupljanja pristalica SNS širom Srbije: Stoje ispred prostorija stranke

U više gradova u Srbiji okupile su se pristalice SNS-a kako bi, kako su rekli, iskazali svoje nezadovoljstvo zbog višemesečnih demonstracija širom zemlje.

U Beogradu, Somboru, Subotici i Šidu pristalice SNS-a okupile su se dok su nekoliko desetina metara od njih demonstranti. Oko 600 građana okupilo se i u Zrenjaninu. U Kikindi je izašlo oko 400 građana na ulice sa velikom zastavom Srbije. Pristalice SNS-a okupile su se i u Beogradu, na Savskom vencu. Skupili su se i u Novom Sadu ispred stranačkih prostorija gde je prisutan i veliki broj policije. U Novom Sadu je došlo do teških incidenata. U Rumi je okupljeno oko