"Buka se nastavlja", pištaljke, vuvuzele i dečje pesme ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Pod parolom "Buka se nastavlja" ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se građani na poziv studenata.

U zgradi je i dalje dekan Milivoj Alanović, a ispred ulaza u zgradu fakulteta je policija. Studenti su pozvali građane da ponesu vuvuzele, pištaljke i prave buku ispred te visokoškolske ustanove gde je nakon što su studenti izbačeni, došlo do incidenata između demonstranata i policije koja ne dopušta prilaz zgradi. Podsetimo, u zgradi fakulteta se od utorka nalazi dekan Milivoje Alanović sa nekoliko saradnika. Okupljeni lupaju o šerpe, duvaju u vuvuzele,