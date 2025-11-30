Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj - osobe sa spiskovima (VIDEO)

N1 Info pre 19 minuta  |  N1 Beograd
Zatvorena autobuska stanica u Sečnju, a u njoj - osobe sa spiskovima (VIDEO)

Autobuska stanica u Sečnju je zatvorena, a unutra se nalaze osobe sa spiskovima, javlja reporterka N1.

Kako pokazuje video snimak, jedna studentkinja snimila je kako su određene osobe zatvorene u prostorijama autobuske stanice, a na stolovima se vide i spiskovi. Građanima nije dozvoljen ulaz. Osoba koja se nalazi ispred ulaznih vrata nosi bedž sa slovom "Ć". Spiskovi su snimljeni i u jednom kafiću u Sečnju nedaleko od autobuske stanice. Pratite izbore u našem blogu uživo.
