Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti

U tri mesta u Istočnoj Srbiji, Zapadnoj Srbiji i Banatu pravo glasa ima više od 56.000 birača.

BBC News pre 22 minuta
Uprkos hladnom i kišnom vremenu, na lokalne izbore u Sečnju, opštini na severoistoku Srbije, do 10 časova već je izašlo je 2.243 birača, odnosno 21,93 odsto, saopštila je sekretarka Opštinske izborne komisije Dragana Čorlija.

U Mionici, opštini u Zapadnoj Srbiji, je u istom periodu glasalo 11,74 odsto upisanih birača, a u Negotinu, gradu na istoku Srbije, 10,38 odsto, saopštile su lokalne izborne komisije.

Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS).

U sva tri mesta su već u prvim satim glasanja prijavljene brojne nepravilnosti.

Posmatrači Crte povukli su se sa svih biračkih mesta u Mionici zbog napada na koji policija nije ragovala, saopštio je programski direktor Raša Nedeljkov za agenciju Fonet.

Posmatrači iz Novog Sada, koji su u Mionicu došli kao predstavnici Zbora građana Futoga, tvrde da im je noć uoči izbora isečeno 40 guma na 12 automobila.

„Na taj način su pokušali da izvrše sabotažu i da nam onemoguće da stignemo do biračkih mesta", kaže posmatrač Boro Pilić za televiziju N1.

U Sečnju se autobuska stanica navodno koristi kao mesto gde se vode paralelni birački spiskovi, izvestila je ta televizija.

Iz organizacije Kreni-promeni prijavili su navodno glasanje bez davanja ličnog dokumenta na uvid na više biračkim mesta, kao i fotografisanja glasačkog listića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da izbori u sva tri mesta „suštinski za sada protiču u najvećem delu mirno", iako je „obavešten o dva incidenta u Negotinu".

„Izlaznost je veća u sve tri opštine nego što je bila pre četiri godine", kazao je.

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju su drugo glasanje u zemlji otkako su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije, pošto su u junu na birališta izašli stanovnici Zaječara i Kosjerića.

U sva tri mesta su naprednjaci i koalicije okupljene oko ove partije, već duže od decenije na vlasti.

U Mionici je jedna od šest izbornih lista je „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu" - prva koju aktivno predvode članovi studentskog pokreta.

U birački spisak u Mionici upisano je više od 10.000 glasača, koliko ih ima i u Sečnju, gde će se nadmetati pet izbornih lista.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, a u Sečnju ih je 23.

U Negotinu će pravo glasa imati više od 35.000 ljudi, ali će se za 45 mesta u lokalnoj skupštini nadmetati najmanji broj lista - četiri.

Crta: Povlačimo posmatrače u Mionici zbog napada

Posmatrači organizacije Crta su već u prvih nekoliko sati glasanja u Mionici zabeležili nepravilnosti na trećini biračkih mesta.

Crta je objavila i snimak grupe muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama, za koje kažu da „krstare mestom", što su zabeležili i tokom junskih izbora u Kosjeriću.

Organizacija je odlučila da povuče sve posmatrače sa terena u Mionici zbog napada koji se dogodio, a na koji policija nije reagovala.

Pravni timovi Crte ostati dostupni za prijavljivanje nepravilnosti, rekao je Nedeljkov.

Prijavljen je i slučaj kupovine glasova u opštini Sečanj, na koji policija nije reagovala.

U Mionici su posmatrači zabeležili i birače koji nisu iz te opštine.

Izbore u Mionici prati 14 posmatračkih organizacija i ukupno više od 900 posmatrača, saopštila je Marijana Cvijetić, zamenica predsednika Opštinske izborne komisije.

To je „zloupotreba instituta posmatrača" i obesmišljavanje njihove uloge, jer na nekim biračkim mestima ima i 20 posmatrača, što onemogućava njihov rad, smatra Nedeljkov.

„Ne želimo da dižemo paniku, ali moramo da kažemo da atmosfera nije normalna", rekao je.

U Mionici gotovo četvrtina biračkih mesta nije pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, dodao je.

Nepravilnosti su zabeležene i tokom predizborne kampanje.

Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.

U kampanji su aktivno učestvovale desetine visokih državnih funkcionera i ministara, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se ime našlo u nazivu sve tri liste naprednjaka.

(BBC News, 11.30.2025)

