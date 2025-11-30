Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti
U tri mesta u Istočnoj Srbiji, Zapadnoj Srbiji i Banatu pravo glasa ima više od 56.000 birača.
Uprkos hladnom i kišnom vremenu, na lokalne izbore u Sečnju, opštini na severoistoku Srbije, do 10 časova već je izašlo je 2.243 birača, odnosno 21,93 odsto, saopštila je sekretarka Opštinske izborne komisije Dragana Čorlija.
U Mionici, opštini u Zapadnoj Srbiji, je u istom periodu glasalo 11,74 odsto upisanih birača, a u Negotinu, gradu na istoku Srbije, 10,38 odsto, saopštile su lokalne izborne komisije.
Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS).
U sva tri mesta su već u prvim satim glasanja prijavljene brojne nepravilnosti.
Posmatrači Crte povukli su se sa svih biračkih mesta u Mionici zbog napada na koji policija nije ragovala, saopštio je programski direktor Raša Nedeljkov za agenciju Fonet.
Posmatrači iz Novog Sada, koji su u Mionicu došli kao predstavnici Zbora građana Futoga, tvrde da im je noć uoči izbora isečeno 40 guma na 12 automobila.
„Na taj način su pokušali da izvrše sabotažu i da nam onemoguće da stignemo do biračkih mesta", kaže posmatrač Boro Pilić za televiziju N1.
U Sečnju se autobuska stanica navodno koristi kao mesto gde se vode paralelni birački spiskovi, izvestila je ta televizija.
Iz organizacije Kreni-promeni prijavili su navodno glasanje bez davanja ličnog dokumenta na uvid na više biračkim mesta, kao i fotografisanja glasačkog listića.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da izbori u sva tri mesta „suštinski za sada protiču u najvećem delu mirno", iako je „obavešten o dva incidenta u Negotinu".
„Izlaznost je veća u sve tri opštine nego što je bila pre četiri godine", kazao je.
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju su drugo glasanje u zemlji otkako su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije, pošto su u junu na birališta izašli stanovnici Zaječara i Kosjerića.
U sva tri mesta su naprednjaci i koalicije okupljene oko ove partije, već duže od decenije na vlasti.
U Mionici je jedna od šest izbornih lista je „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu" - prva koju aktivno predvode članovi studentskog pokreta.
U birački spisak u Mionici upisano je više od 10.000 glasača, koliko ih ima i u Sečnju, gde će se nadmetati pet izbornih lista.
Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, a u Sečnju ih je 23.
U Negotinu će pravo glasa imati više od 35.000 ljudi, ali će se za 45 mesta u lokalnoj skupštini nadmetati najmanji broj lista - četiri.
Crta: Povlačimo posmatrače u Mionici zbog napada
Posmatrači organizacije Crta su već u prvih nekoliko sati glasanja u Mionici zabeležili nepravilnosti na trećini biračkih mesta.
Crta je objavila i snimak grupe muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama, za koje kažu da „krstare mestom", što su zabeležili i tokom junskih izbora u Kosjeriću.
Organizacija je odlučila da povuče sve posmatrače sa terena u Mionici zbog napada koji se dogodio, a na koji policija nije reagovala.
Pravni timovi Crte ostati dostupni za prijavljivanje nepravilnosti, rekao je Nedeljkov.
Prijavljen je i slučaj kupovine glasova u opštini Sečanj, na koji policija nije reagovala.
U Mionici su posmatrači zabeležili i birače koji nisu iz te opštine.
Izbore u Mionici prati 14 posmatračkih organizacija i ukupno više od 900 posmatrača, saopštila je Marijana Cvijetić, zamenica predsednika Opštinske izborne komisije.
To je „zloupotreba instituta posmatrača" i obesmišljavanje njihove uloge, jer na nekim biračkim mestima ima i 20 posmatrača, što onemogućava njihov rad, smatra Nedeljkov.
„Ne želimo da dižemo paniku, ali moramo da kažemo da atmosfera nije normalna", rekao je.
U Mionici gotovo četvrtina biračkih mesta nije pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, dodao je.
Nepravilnosti su zabeležene i tokom predizborne kampanje.
Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.
U kampanji su aktivno učestvovale desetine visokih državnih funkcionera i ministara, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se ime našlo u nazivu sve tri liste naprednjaka.
