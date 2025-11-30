Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti

Južne vesti pre 1 sat
Izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Visoka izlaznost, prijavljene brojne nepravilnosti

REUTERS/Djordje Kojadinovic Uprkos hladnom i kišnom vremenu, na lokalne izbore u Sečnju, opštini na severoistoku Srbije, do 10 časova već je izašlo je 2.243 birača, odnosno 21,93 odsto, saopštila je sekretarka Opštinske izborne komisije Dragana Čorlija.

U Mionici, opštini u Zapadnoj Srbiji, je u istom periodu glasalo 11,74 odsto upisanih birača, a u Negotinu, gradu na istoku Srbije, 10,38 odsto, saopštile su lokalne izborne komisije. Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS). U sva tri mesta su već u prvim satim glasanja prijavljene brojne nepravilnosti. Posmatrači Crte povukli su se
Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSizlaznostIzboriMionica

