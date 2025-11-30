Policija reagovala u Negotinu: Kod muškarca koji se predstavio kao ratni veteran pronađena drvena palica

Protiv O.S. će biti podneta prekršajna prijava Policijski službenici su oduzeli palicu Policijski službenici Policijske uprave u Boru jutros oko 8.33 časova izvršili su pregled vozila O.

S. iz Bora na parking prostoru kod gradske Hale sportova u Negotinu. Prilikom pregleda vozila O. S., koji se predstavio kao ratni veteran, pored vozačevog sedišta pronađena je drvena palica. Palica je oduzeta a protiv O. S. biće podneta prekršajna prijava. MUP je ranije saopštio da je kod odbornika iz Zaječara pronađen nož, biber sprej i palica. Danas se inače, u Mionici i Negotinu održavaju redovni lokalni izbori, dok se u Sečnju održavaju vanredni, a sve detalje