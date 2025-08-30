Studenti i za večeras najavili skup ispred Filozofskog fakulteta: "Buka se nastavlja"

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta i za večeras su najavili skup ispred te visokoškolske ustanove.

Okupljanje je zakazano za 19 časova. Kako navode, biće pod parolom "Buka se nastavlja". "Ponesite zviždaljke, vuvuzele, napunjene zvučnike, čime god stvarate buku", naveli su studenti. View this post on Instagram A post shared by Blokada FFUNS (@blokada.ffuns) Studenti, profesori i građani okupljaju se ispred Filozofskog fakulteta od utorka, kada je dekan Milivoje Alanović ušao u zgradu sa nekoliko zaposlenih i izbacio studente koji su blokirali taj fakultet.