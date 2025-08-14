AP: Velika eskalacija drugog uzastopnog dana sukoba na antivladinim protestima u Srbiji

Danas pre 6 sati  |  Beta
AP: Velika eskalacija drugog uzastopnog dana sukoba na antivladinim protestima u Srbiji
Američka novinska agencija AP večeras piše da su u Srbiji „sukobi antivladinih demonstranata i njihovih pristalica izbili u sredu, drugog dana u velikoj eskalaciji posle više od devet meseci upornih demonstracija protiv autokratskog predsednika Aleksandra Vučića“. „Predsednikove pristalice su više puta bacale baklje na demonstrante u Novom Sadu u blizini kancelarija Vučićeve vladajuće Srpske napredne stranke“, a „demonstranti su potom razbijali prozore tih
