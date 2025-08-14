Kako Frans pres piše o protestima u Srbiji?

Danas pre 5 sati  |  Beta
Kako Frans pres piše o protestima u Srbiji?

Francuska agencija AFP piše da su se hiljade demonstranata protiv vlade okupile u sredu uveče u više od desetak gradova Srbije i da ima izveštaja o sukobima nekih od njih i pristalica vladajuće stranke u Novom Sadu.

U tom gradu dve grupe su jedna na drugu bacale baklje i druge predmete što je navelo policiju da interveniše, piše AFP. Istovremeni protesti su bili širom zemlje, uglavnom ispred lokalnih sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, kaže se dalje. U Beogradu je veliko policijsko prisustvo raspoređeno ispred Doma Narodne skupštine Srbije gde su se okupile pristalice obeju strana, vređajući jedni druge i bacajući predmete. AFP konstatuje da je do toga došlo posle
Srbija: Eskalacija na protestima u više gradova

Dojče vele pre 2 sata
AP: Velika eskalacija drugog uzastopnog dana sukoba na antivladinim protestima u Srbiji

Danas pre 4 sati
Incidenti i sukobi na protestima 'Srbijo, probudi se'

Slobodna Evropa pre 4 sati
Dan posle incidenata u Vrbasu: Loša atmosfera u vazduhu

Danas pre 10 sati
