N1: U toku hapšenja građana koji su učestvovali na studentskom protestu u Vrbasu

Danas pre 2 sata  |  N1
N1: U toku hapšenja građana koji su učestvovali na studentskom protestu u Vrbasu

Najmanje tri osobe uhapšene su u Vrbasu, nekoliko sati uoči protesta na koji su studenti pozvali u tom gradu, saznaje N1.

Kako saznaje N1, u toku su hapšenja građana koji su učestvovali na studentskom protestu u tom mestu u utorak, kada je došlo do nereda, nakon što su pristalice SNS-a gaðale građane pirotehnikom, kamenicama i drugim predmetima. Počelo hapšenje po Vrbasu uz interventnu… Uhapšen je Vukašin Vujičić član DS Dragan Popara i Petar Opačić..za sada pic.twitter.com/qs6KKUVGph — šljaker.Goran Marković (@Pekamovac1) August 14, 2025 Meštani kažu da se tokom čitavog dana
Telegraf pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Blic pre 2 sata
Nova pre 3 sata
Novi magazin pre 2 sata
Danas pre 5 sati
Danas pre 27 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 22 minuta
Blic pre 22 minuta
Blic pre 22 minuta