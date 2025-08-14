Šta Putin stvarno želi od Trampa na Aljasci, a ne radi se o miru u Ukrajini?

Danas pre 1 sat  |  Index.hr
Šta Putin stvarno želi od Trampa na Aljasci, a ne radi se o miru u Ukrajini?

Malo ko je očekivao da će Aljaska postati pozornica ključnog samita između američkog i ruskog lidera.

Ipak, upravo u najvećoj i najudaljenijoj američkoj državi sastaće se predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin na jednom od potencijalno najvažnijih sastanaka svojih mandata. Iz Moskve, gde prorežimski propagandisti već slave koristi koje će ovaj susret doneti, stižu signali velikog iščekivanja, piše CNN, preneo je Index.hr. Za Kremlj, sama činjenica da se samit sa američkim predsednikom održava je ogromna pobeda. „Niko više ne govori o međunarodnoj izolaciji
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

BBC News pre 1 sat
Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Radio 021 pre 1 sat
"Ako krenete ovamo, ponesite komplet za hitne slučajeve": Kako izgleda mesto gde će se sresti Putin i Tramp na Aljasci

"Ako krenete ovamo, ponesite komplet za hitne slučajeve": Kako izgleda mesto gde će se sresti Putin i Tramp na Aljasci

NIN pre 1 sat
Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Južne vesti pre 1 sat
Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

NIN pre 1 sat
Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Kada i zašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije

Danas pre 1 sat
Tramp i Putin sastaće se u vojnoj bazi iz Hladnog rata

Tramp i Putin sastaće se u vojnoj bazi iz Hladnog rata

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

U susret samitu na Aljasci Tramp se raspituje - šta se promenilo kod Putina?

N1 Info pre 0 minuta
“Osujećen ukrajinski raketni plan”

“Osujećen ukrajinski raketni plan”

Vesti online pre 5 minuta
Meta i Telegram pod pritiskom Rusije: Blokiranje poziva kao "odgovor na kriminal"

Meta i Telegram pod pritiskom Rusije: Blokiranje poziva kao "odgovor na kriminal"

Blic pre 5 minuta
"Mogli bi da bombardujemo Gazu kao saveznici Drezden": Netanjahua novinari pitali zašto ne izbriše Hamas i Gazu sa mape?!

"Mogli bi da bombardujemo Gazu kao saveznici Drezden": Netanjahua novinari pitali zašto ne izbriše Hamas i Gazu sa mape?!

Blic pre 5 minuta
Litvanija obučava osmogodišnjake da upravljaju dronovima! Strah od Rusije sve veći, osnovci "bačeni u vatru"

Litvanija obučava osmogodišnjake da upravljaju dronovima! Strah od Rusije sve veći, osnovci "bačeni u vatru"

Kurir pre 0 minuta