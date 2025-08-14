Šta Putin stvarno želi od Trampa na Aljasci, a ne radi se o miru u Ukrajini?
Malo ko je očekivao da će Aljaska postati pozornica ključnog samita između američkog i ruskog lidera.
Ipak, upravo u najvećoj i najudaljenijoj američkoj državi sastaće se predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin na jednom od potencijalno najvažnijih sastanaka svojih mandata. Iz Moskve, gde prorežimski propagandisti već slave koristi koje će ovaj susret doneti, stižu signali velikog iščekivanja, piše CNN, preneo je Index.hr. Za Kremlj, sama činjenica da se samit sa američkim predsednikom održava je ogromna pobeda. „Niko više ne govori o međunarodnoj izolaciji