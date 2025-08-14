VJT: Nasilje na ulicama Beograda ne sme ostati nekažnjeno

VJT: Nasilje na ulicama Beograda ne sme ostati nekažnjeno
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji da identifikuje sve osobe koje su napale pripadnike policije koji su obezbeđivali, kako su naveli, neprijavljene skupove građana na teritoriji glavnog grada. „Lica koja su upotrebila silu prema pripadnicima policije biće procesuirana zbog krivičnog dela nasilničko ponasanje na sportskoj priredbi ili javnom skupi iz člana 344a Krivičnog zakonika“, saopštili su iz VJT. Više javno tužilaštvo
