Beogradska policija primila zahtev tužilaštva da identifikuje sve koji su napadali policiju

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je saopštilo je dalo nalog policiji da identifikuje sve koji su večeras napali "pripadnike policije koji su obezbeđivali neprijavljene skupove građana na teritoriji Beograda".

U saopštenju piše da će oni koji su upotrebila silu prema pripadnicima policije biti procesuirani zbog krivičnog dela "nasilničko ponasanje na sportskoj proredbi ili javnom skupu". Tužilaštvo je na svom sajtu navelo "da nasilje na ulicama glavnog grada ne sme ostati nekažnjeno", a posebno ne kada se, kako je ukazalo, "vrši nad organima koji su zaduženi da obezbeđuju javno red i mir".