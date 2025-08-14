Skuterom prevrnuo čamce s kajakašima i povredio njihovog trenera! Vjt u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog M. J. (29) Evo za šta ga terete

Dnevnik pre 14 minuta
Skuterom prevrnuo čamce s kajakašima i povredio njihovog trenera! Vjt u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog M. J…

PANČEVO: Više javno tužilaštvo u Pančevu danas je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, kada je vozeći skuter za vodu prevrnuo nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo 10 maloletnih lica koja su zadobila lake telesne povrede, a nakon toga pokušao da liši života trenera kajak kluba.

Kako je saopšeno iz VJT u Pančevu, osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12. avgusta oko 19.00 časova na gradskom keju u Pančevu, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba "Tamiš" upravljao motornim skuterom za vodu. On je razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Od policije očekujem hitnu idetifikaciju nasilnika": Tužilac Stefanović: Agresivno nasilničko ponašanje biće kažnjeno u…

"Od policije očekujem hitnu idetifikaciju nasilnika": Tužilac Stefanović: Agresivno nasilničko ponašanje biće kažnjeno u skladu sa zakonom (video)

Blic pre 19 minuta
Vozaču skutera na Tamišu određen prtivor do 30 dana

Vozaču skutera na Tamišu određen prtivor do 30 dana

Radio 021 pre 14 minuta
VJT u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog koji je skuterom prevrnuo čamce

VJT u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog koji je skuterom prevrnuo čamce

RTV pre 44 minuta
Više javno tužilaštvo u Pančevu: Vozaču skutera na Tamišu određen pritvor do 30 dana

Više javno tužilaštvo u Pančevu: Vozaču skutera na Tamišu određen pritvor do 30 dana

Euronews pre 34 minuta
Vjt u Pančevu pokrenulo istragu, osumnjičeni se tereti da je pokušao da liši života trenera (video)

Vjt u Pančevu pokrenulo istragu, osumnjičeni se tereti da je pokušao da liši života trenera (video)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Tužilaštvo u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog koji je skuterom prevrnuo čamce

Tužilaštvo u Pančevu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog koji je skuterom prevrnuo čamce

Sputnik pre 9 minuta
Vjt u Pančevu pokrenulo istragu protiv manijaka koji je gazio decu na Tamišu

Vjt u Pančevu pokrenulo istragu protiv manijaka koji je gazio decu na Tamišu

Telegraf pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

Tadić: Skup podrške uhapšenom Ljubičiću večeras ispred policijske stanice Čukarica

Danas pre 1 sat
DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

DS: Naš član u Vrbasu uhapšen zbog učešća na protestu

Danas pre 2 sata
Sukobi, nasilje pa i pucanj - Novi Sad kao Divlji zapad: Snimak svedoči da živimo scenario Jove Bakića

Sukobi, nasilje pa i pucanj - Novi Sad kao Divlji zapad: Snimak svedoči da živimo scenario Jove Bakića

N1 Info pre 39 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Pucate po šavovima

N1 Info pre 19 minuta
(BLOG) Novi protesti širom Srbije: Policija čuva prostorije SNS, Novosađani ispred BIA

(BLOG) Novi protesti širom Srbije: Policija čuva prostorije SNS, Novosađani ispred BIA

N1 Info pre 19 minuta