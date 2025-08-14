Dačić: U noćašnjim incidentima povređeno 27 policajaca, svi koji su kršili zakon biće identifikovani i sankcionisani

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da je u noćašnjim incidentima na ulicama u gradovima Sbije povređeno 27 policijskih službenika.

Ivica Dačić je napomenuo da je broj oštećenih službenih vozila 5, a broj oštećene opreme 22. "47 lica je dovedeno, podneto je 47 prekršajnih i pet krivičnih prijava", rekao je Dačić. "Policija je noćas radila na očuvanju javnog reda i mira i trpela masovne napade na svoje snage. Isto tako, bili su masovni napadi na prostorije SNS-a pre svega. Najteže je bilo u Novom Sadu"; rekao je. Dačić je rekao da je noćas u mnogo mesta u Srbiji bilo napada blokadera na