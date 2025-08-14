Dan žalosti u Crnoj Gori: Vatra i dalje nije ugašena, procenjuje se da bi šteta mogla da bude veća do 280 miliona evra

U Crnoj Gori je Dan žalosti zbog smrti vojnika Dejana Božovića, koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Požari u okolini Podgorice i širom Crne Gore nisu još ugašeni, ali su pod kontrolom. I dalje je najkritičnije u Kučima, na tri lokacije, gde je angažovan helikopter iz Srbije i avion iz Crne Gore. Požar između Čanja i Buljarice stavljen je pod kontrolu zahvaljujući kanaderima iz Hrvatske i Italije. Policija je identifikovala maloletnu osobu za koju se sumnja da je izazvala požar u mestu Bezjovo u Kučima. Savet za odbranu i bezbednost održao je sednicu i usvojio