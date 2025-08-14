Požari ne miruju: Situacija malo bolja, al vatrogasci još ne spavaju FOTO/VIDEO

Peti dan od izbijanja požara širom Crne Gore borba sa vatrenom stihijom ne jenjava, iako je iz MUP-a situacija danas ocenjena mnogo boljom, jer, kako je rečeno, nema novih požara u odnosu na dan ranije.

Međutim, i dalje su aktivni požari na području Podgorice. Gori u mestu Blizne, Kučkim koritima i lokacijama Gornje Mrke i Petrovići. Kako je za Dan kazao Nikola Bojanović, v.d. komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, kritično je i u Mrkama, Bliznoj, Kučkim koritima, a vatra je krenula i ka Radovču, gde vatra ugrožava kuće i naselja. Na teritoriji opštine Tuzi požar je trenutno aktivan na području Mjegotina i Tojeća, Omerbožovića, Kakaricke Gore,