Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

Euronews pre 39 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović poručio je danas da od policije očekuje hitnu identifikaciju svih koji su učestvovali u sinoćnjim neredima, njihovo hapšenje i privođenje tužilaštvima gde će biti, kako je rekao, procesuirani u skladu sa zakonom. "Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tužilac: Svako ko je bio nasilan biće uhapšen i procesuiran

Tužilac: Svako ko je bio nasilan biće uhapšen i procesuiran

Nedeljnik pre 14 minuta
Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju i privođenje nasilnika, biće procesuirani

Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju i privođenje nasilnika, biće procesuirani

NIN pre 14 minuta
Stefanović: Policija da identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje

Stefanović: Policija da identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje

N1 Info pre 44 minuta
Tužilac Nenad Stefanović: Policija da identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje

Tužilac Nenad Stefanović: Policija da identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje

Danas pre 29 minuta
Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

RTV pre 39 minuta
Glavni tužilac najavljuje procesuiranje učesnika u neredima

Glavni tužilac najavljuje procesuiranje učesnika u neredima

Serbian News Media pre 34 minuta
Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

RTK pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoprotestiprotestNenad stefanovic

Politika, najnovije vesti »

Nekadašnji direktor VBA: Otkud Kobre u prostorijama SNS-a, nezakonito obezbeđuju Vučevića

Nekadašnji direktor VBA: Otkud Kobre u prostorijama SNS-a, nezakonito obezbeđuju Vučevića

N1 Info pre 14 minuta
Srećko Đukić: Međunarodna zajednica sprema prihvatilište za Aleksandra Vučića

Srećko Đukić: Međunarodna zajednica sprema prihvatilište za Aleksandra Vučića

N1 Info pre 14 minuta
Brnabić: Patriote se branile od fašista blokadera i Šolakovih medijskih plaćenika

Brnabić: Patriote se branile od fašista blokadera i Šolakovih medijskih plaćenika

Beta pre 14 minuta
"Od policije očekujem hitnu identifikaciju nasilnika": Tužilac Stefanović: Agresivno nasilničko ponašanje biće kažnjeno u…

"Od policije očekujem hitnu identifikaciju nasilnika": Tužilac Stefanović: Agresivno nasilničko ponašanje biće kažnjeno u skladu sa zakonom (video)

Blic pre 14 minuta
Opozicija povodom sinoćnih nemira: "Deo planirane i organizovane akcije zastrašivanja građana"

Opozicija povodom sinoćnih nemira: "Deo planirane i organizovane akcije zastrašivanja građana"

Blic pre 9 minuta