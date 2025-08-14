Stefanović: Očekujem hitnu identifikaciju svih nasilnika i njihovo privođenje

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović poručio je danas da od policije očekuje hitnu identifikaciju svih koji su učestvovali u sinoćnjim neredima, njihovo hapšenje i privođenje tužilaštvima gde će biti, kako je rekao, procesuirani u skladu sa zakonom. "Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora