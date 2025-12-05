Odbor za kulturu i informisanje danas o predlogu kandidata za člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina

Članovi skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje razmatraće predlog kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog ovlašćenog predlagača – nacionalnog saveta nacionalnih manjina. Sednica je zakazana za 10 sati u Domu Narodne skupštine.

Članovi skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje doneli su 13. novembra Odluku o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina, pošto poslanici Skupštine Srbije 12. novembra, kada je izabrano osam od devet članova Saveta REM-a, nisu izabrali kandidata saveta nacionalnih manjina. Predloženi su bili Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti, ali ni jedan od njih dvojice nije dobio potrebnih 126 glasova.