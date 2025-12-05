Počela sednica Odbora o predlogu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

BEOGRAD - U Skupštini Srbije počela je sednica Odbora za kulturu i informisanje na kojoj će biti razmatran predlog kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog ovlašćenog predlagača - nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Sednica je počela nešto posle 10.00 časova, a predsedava predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić. Sednici prisustvuje 12 narodnih poslanika. Članovi skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje doneli su 13. novembra Odluku o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina, pošto poslanici Skupštine Srbije 12. novembra, kada je izabrano osam od devet članova Saveta REM-a, nisu izabrali