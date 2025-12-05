Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za izbor za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz redova nacionalnih manjina, a prihvaćen je predlog člana Odbora iz Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca da se od predlagača zatraži dopuna dokumentacije kandidata Sretena Jovanovića u narednih sedam dana. Drugi kandidat saveta nacionalnih saveta za člana Saveta REM-a je Ištvan Bodžoni.

Člana Odbora iz SNS-a Nebojša Bakarec je rekao da bi trebalo dopuniti dokumentaciju Jovanovića kako bi se videli svi projekti na kojima je bio angažovan, navodeći da će to doprineti legitimnosti, inkluzivnosti i transparentnosti procesa izbora. Tokom rasprave na sednici Odbora, članovi Odbora iz vladajućih stranaka su istakli da je proces izbora članova Saveta REM-a transparentan i da opozicija namerno opstruiše i odugovlači taj proces, dok su članovi Odbora iz