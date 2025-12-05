Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTS pre 1 sat
Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za izbor za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz redova nacionalnih manjina, a prihvaćen je predlog člana Odbora iz Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca da se od predlagača zatraži dopuna dokumentacije kandidata Sretena Jovanovića u narednih sedam dana. Drugi kandidat saveta nacionalnih saveta za člana Saveta REM-a je Ištvan Bodžoni.

Člana Odbora iz SNS-a Nebojša Bakarec je rekao da bi trebalo dopuniti dokumentaciju Jovanovića kako bi se videli svi projekti na kojima je bio angažovan, navodeći da će to doprineti legitimnosti, inkluzivnosti i transparentnosti procesa izbora. Tokom rasprave na sednici Odbora, članovi Odbora iz vladajućih stranaka su istakli da je proces izbora članova Saveta REM-a transparentan i da opozicija namerno opstruiše i odugovlači taj proces, dok su članovi Odbora iz
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Šabić: Ili legitimni kandidati ili naše ostavke

Šabić: Ili legitimni kandidati ili naše ostavke

Vreme pre 27 minuta
Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Euronews pre 48 minuta
Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTV pre 1 sat
Odbor za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM-a

Odbor za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM-a

NIN pre 1 sat
Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Radio sto plus pre 1 sat
Odbijen zahtev za razmatranje izveštaja o ministru Selakoviću na Odboru za kulturu i informisanje

Odbijen zahtev za razmatranje izveštaja o ministru Selakoviću na Odboru za kulturu i informisanje

Serbian News Media pre 1 sat
Odbor Skupštine nije usvojio listu kandidata za Savet REM-a: Zatražena dodatna dokumentacija za Sretena Jovanovića

Odbor Skupštine nije usvojio listu kandidata za Savet REM-a: Zatražena dodatna dokumentacija za Sretena Jovanovića

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša BakarecSkupština SrbijeSrpska napredna strankaSNSIzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Sa zvonika crkve u Lipljanu ukradena zastava SPC, reagovao Beograd i eparhija

Sa zvonika crkve u Lipljanu ukradena zastava SPC, reagovao Beograd i eparhija

Sputnik pre 3 minuta
Srpska lista od danas ponovo na vlasti u četiri opštine na severu Kosova

Srpska lista od danas ponovo na vlasti u četiri opštine na severu Kosova

N1 Info pre 52 minuta
Muškarac osumnjičen da je poreskom prevarom oštetio budžet države za 8,4 miliona dinara

Muškarac osumnjičen da je poreskom prevarom oštetio budžet države za 8,4 miliona dinara

N1 Info pre 42 minuta
Devet novoizabranih gradonačelnika sa Srpske liste preuzeli dužnost na Kosovu i Metohiji

Devet novoizabranih gradonačelnika sa Srpske liste preuzeli dužnost na Kosovu i Metohiji

RTV pre 38 minuta
Tepić: Vlasnik Alta banke Davor Macura je „maska za finansijske operacije braće Vučić“

Tepić: Vlasnik Alta banke Davor Macura je „maska za finansijske operacije braće Vučić“

Danas pre 13 minuta