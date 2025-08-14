U Crnoj Gori Dan žalosti zbog smrti vojnika Božovića, stradalog tokom gašenja požara

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
U Crnoj Gori Dan žalosti zbog smrti vojnika Božovića, stradalog tokom gašenja požara

U Crnoj Gori je danas Dan žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića, koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede. "Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm. Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje. On ima teške telesne povrede, ali je trenutno
