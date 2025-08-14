Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Forbes pre 26 minuta  |  Agencije
Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Vrednost izvoza usluga u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) iz Srbije za prvih šest meseci ove godine iznosio je 2,21 milijardu evra.

To je 14 odsto više nego u isto vreme 2024. godine, saopštila je danas Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. U junu ove godine izvoz IKT sektora iznosio je 381 milion evra, što je rast od 17 odsto odnosu na isti period 2024. godine, kada je izvoz iznosio 327 miliona evra. „Ovi podaci jasno potvrđuju da Srbija nastavlja da jača svoju poziciju kao jedan od vodećih regionalnih centara u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija“, kazao je
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Kancelarija za IT: Izvoz IKT usluga za prvih šest meseci porastao na 2,21 milijardu evra

Kancelarija za IT: Izvoz IKT usluga za prvih šest meseci porastao na 2,21 milijardu evra

N1 Info pre 11 minuta
Jovanović: Izvoz IKT usluga u prvoj polovini 2025. godine veći za 14 odsto

Jovanović: Izvoz IKT usluga u prvoj polovini 2025. godine veći za 14 odsto

Kurir pre 16 minuta
Cene hrane u Srbiji da se prekrstiš! Na rast najviše uticalo voće i žitarice - na udaru i morski plodovi

Cene hrane u Srbiji da se prekrstiš! Na rast najviše uticalo voće i žitarice - na udaru i morski plodovi

Kurir pre 20 minuta
Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Danas pre 35 minuta
Jovanović: Izvoz IKT usluga u prvoj polovini ove godine veći za 14 odsto

Jovanović: Izvoz IKT usluga u prvoj polovini ove godine veći za 14 odsto

RTV pre 51 minuta
Izvoz IKT usluga u prvoj polovini godine veći za 14 odsto

Izvoz IKT usluga u prvoj polovini godine veći za 14 odsto

Biznis.rs pre 1 sat
Banke u Srbiji u prvoj polovini godine ostvarili profit od 775 miliona evra

Banke u Srbiji u prvoj polovini godine ostvarili profit od 775 miliona evra

Morava info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Izvoz IKT usluga iz Srbije za šest meseci ove godine veći za 14 odsto nego u istom periodu 2024.

Forbes pre 26 minuta
Milan St. Protić i Srećko Đukić o američkim carinama Srbiji: „Kad kukumvačenje i snishodljivost ne pomažu“

Milan St. Protić i Srećko Đukić o američkim carinama Srbiji: „Kad kukumvačenje i snishodljivost ne pomažu“

Nova ekonomija pre 41 minuta
Demanti RFZO na tekst o novom tenderu za bolničke obroke

Demanti RFZO na tekst o novom tenderu za bolničke obroke

Nova ekonomija pre 31 minuta
Pametni toaleti kao zamena za toalet papir

Pametni toaleti kao zamena za toalet papir

Kamatica pre 26 minuta
Ako vam treba ljubimac, iznajmite ga na dan

Ako vam treba ljubimac, iznajmite ga na dan

Kamatica pre 26 minuta