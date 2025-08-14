Počeo je Velikogospojinski post

Glas Šumadije pre 27 minuta  |  Nikoleta Jošović
Počeo je Velikogospojinski post

Danas je počeo Velikogospojinski post, koji se obeležava u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo.

Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni Velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova, obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo, piše RTS . Gospojinski post najkraći je od četiri velika godišnja posta i traje dve nedelje, od 14. do 28. avgusta, odnosno Velike Gospojine. Post je stroži od Božićnog i Apostolskog- zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici, pravoslavni hrišćani ovaj post poste kao i
