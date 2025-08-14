Uživo Putin i Tramp oči u oči! Sve je spremno za sastanak u bazi koja presreće ruske avione, oglasio se ruski predsednik i poručio mu: "Trudite se..."

Kurir pre 21 minuta
Uživo Putin i Tramp oči u oči! Sve je spremno za sastanak u bazi koja presreće ruske avione, oglasio se ruski predsednik i…

Od najnovijeg Hronološki Britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas su se osvrnuli na jučerašnje sastanke sa evropskim i američkim liderima. „Složili su se da postoji snažan osećaj jedinstva i čvrsta odlučnost da se postigne pravedan i trajan mir u Ukrajini.

Zatim su se radovali sutrašnjim sastancima između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, koji predstavljaju pravu priliku za napredak, pod uslovom da Putin preduzme korake da pokaže da je ozbiljan u vezi sa mirom. Dogovorili su se da ostanu u bliskom kontaktu u narednim danima“, saopštio je kabinet britanskog premijera. Izvori navode da će Putinov avion za Aljasku leteti preko Beringovog moreuza, čime bi izbegao prelet
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putin pohvalio Trampove napore za prekid rata u Ukrajini

Putin pohvalio Trampove napore za prekid rata u Ukrajini

Nedeljnik pre 26 minuta
Putin hvali Trampa

Putin hvali Trampa

Vesti online pre 11 minuta
Putin se oglasio pred istorijski sastanak: Evo šta je poručio, ima novi predlog za Vašington

Putin se oglasio pred istorijski sastanak: Evo šta je poručio, ima novi predlog za Vašington

Mondo pre 21 minuta
Neočekivani saveznik: Tramp se tajno savetuje sa predsednikom ove evropske zemlje oko Ukrajine!

Neočekivani saveznik: Tramp se tajno savetuje sa predsednikom ove evropske zemlje oko Ukrajine!

Alo pre 21 minuta
Putin nikad jače nahvalio Trampa, pomenuo i nuklearno oružje: "Po mom mišljenju..."

Putin nikad jače nahvalio Trampa, pomenuo i nuklearno oružje: "Po mom mišljenju..."

Telegraf pre 16 minuta
Poznato vreme sastanka Putina i Trampa

Poznato vreme sastanka Putina i Trampa

Pravda pre 52 minuta
Putin uoči odlaska na Aljasku: SAD preduzimaju iskrene napore kako bi se zaustavio rat u Ukrajini

Putin uoči odlaska na Aljasku: SAD preduzimaju iskrene napore kako bi se zaustavio rat u Ukrajini

N1 Info pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp i Putin na Aljasci: Pripreme, ciljevi i optimizam uoči samita o Ukrajini

Tramp i Putin na Aljasci: Pripreme, ciljevi i optimizam uoči samita o Ukrajini

Naslovi.ai pre 7 minuta
Austrijski kancelar iznenađen Vučićevom reakcijom: "Rekao sam mu da to mora da istrpi, to je sloboda medija"

Austrijski kancelar iznenađen Vučićevom reakcijom: "Rekao sam mu da to mora da istrpi, to je sloboda medija"

N1 Info pre 31 minuta
Ukrajinski ambasador optimista po pitanju sutrašnjeg samita Trampa i Putina

Ukrajinski ambasador optimista po pitanju sutrašnjeg samita Trampa i Putina

Beta pre 17 minuta
(Video)"bežite odmah": Drama na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina, glavni grad mogao bi biti potopljen u roku 24 sata

(Video)"bežite odmah": Drama na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina, glavni grad mogao bi biti potopljen u roku 24 sata

Blic pre 12 minuta
Tropska oluja Podul pogodila delove Kine, ugrožen i Tajvan, hiljade ljudi evakuisano

Tropska oluja Podul pogodila delove Kine, ugrožen i Tajvan, hiljade ljudi evakuisano

RTV pre 2 minuta