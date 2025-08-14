Uživo Putin i Tramp oči u oči! Sve je spremno za sastanak u bazi koja presreće ruske avione, oglasio se ruski predsednik i poručio mu: "Trudite se..."
Kurir pre 21 minuta
Od najnovijeg Hronološki Britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas su se osvrnuli na jučerašnje sastanke sa evropskim i američkim liderima. „Složili su se da postoji snažan osećaj jedinstva i čvrsta odlučnost da se postigne pravedan i trajan mir u Ukrajini.
Zatim su se radovali sutrašnjim sastancima između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, koji predstavljaju pravu priliku za napredak, pod uslovom da Putin preduzme korake da pokaže da je ozbiljan u vezi sa mirom. Dogovorili su se da ostanu u bliskom kontaktu u narednim danima“, saopštio je kabinet britanskog premijera. Izvori navode da će Putinov avion za Aljasku leteti preko Beringovog moreuza, čime bi izbegao prelet