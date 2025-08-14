Drama na gradskoj plaži u Čačku: Muškarac mahao pištoljem i lomio inventar u kafiću

Morava info pre 2 sata  |  RINA
Drama na gradskoj plaži u Čačku: Muškarac mahao pištoljem i lomio inventar u kafiću

ČAČAK – Prava drama odigrala se u sredu na gradskoj plaži u Čačku, kada je O.

D. (39) iz tog grada, naočigled velikog broja prolaznika i gostiju upao u kafić i počeo da maše pištoljemi razbija inventar lokala. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je odranije poznati policiji. I u gradu je poznat kao “problematičan“ mladić, višestruki povratnik sa kriminalnim dosijeom. Izvor: RINA, Morava info
Ključne reči

ČačakMorava

