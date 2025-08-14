Beogradski centar za ljudska prava: Policija štitila bezbednost isključivo pripadnika SNS

Beogradski centar za ljudska prava osudio je danas "pristrasno i diskriminatorno postupanje policije" kojim se ona, naročito tokom nedavnih protesta građana širom Srbije, "stavila na stranu i štitila bezbednost isključivo pripadnika Srpske napredne stranke (SNS)".

Prema oceni te nevladine organizacije, policija je građane koji demonstriraju protiv aktuelne vlasti ostavila bez zaštite, a mnoge od njih i teško fizički zlostavljala, navodi se u saopštenju. "Podsetimo da su na nenasilnom protestu koji je održan u večernjim satima 12. avgusta 2025. u Vrbasu građani koji protestuju protiv režima bili izloženi napadu aktivista SNS pirotehničkim sredstvima, zaleđenim staklenim bocama i ciglama, dok su pripadnici Ministarstva