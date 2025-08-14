Od ubice Brisa Tatona do narko-dilera: Ko su osuđivani kriminalci viđeni uz naprednjake?

Protekla dva dana u Srbiji su održani protesti tokom kojim je došlo do sukoba, nakon što su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) gađale građane pirotehničkim sredstvima, a policija odbila da reaguje.

U redovima naprednjaka, koji su branili režim, našli su se i ljudi koji su odranije poznati istražnim organima, a pojedini od njih su čak osuđivani za ubistva. Ispred Skupštine Srbije sinoć je usnimljen huligan Đorđe Prelić Prela, koji je 2021. godine prevremeno pušten na slobodu iz zatvora. Prelić je osuđen na višegodišnju kaznu zbog ubistva Francuza Brisa Tatona 2009. godine u centru Beograda. Uhapšen je 2013. godine blizu Barselone po srpskoj poternici, dok je
