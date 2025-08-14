Hitna pomoć kaže da su joj se sinoć javile 103 povređene osobe, tvrde - najviše u saobraćaju

Beogradska služba Hitne pomoći jutros je saopštila je da su se toj službi sinoć i noćas javile 103 povređene osobe, a da je najveći broj povreda nastao u saobraćaju. "Bilo je 103 povređenih a najveći broj povreda je nastao u saobraćaju", rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Momir Šarac iz službe Hitne pomoći. On je dodao da se udes sa najviše povređenih dogodio na Zrenjaninskom putu. "U udesu je učestvovao kombi i bilo je sedam povređenih", rekao je Šarac.