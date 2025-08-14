Hitna pomoć kaže da su joj se sinoć javile 103 povređene osobe, tvrde - najviše u saobraćaju

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Hitna pomoć kaže da su joj se sinoć javile 103 povređene osobe, tvrde - najviše u saobraćaju
Beogradska služba Hitne pomoći jutros je saopštila je da su se toj službi sinoć i noćas javile 103 povređene osobe, a da je najveći broj povreda nastao u saobraćaju. "Bilo je 103 povređenih a najveći broj povreda je nastao u saobraćaju", rekao je za Radio televiziju Srbije (RTS) Momir Šarac iz službe Hitne pomoći. On je dodao da se udes sa najviše povređenih dogodio na Zrenjaninskom putu. "U udesu je učestvovao kombi i bilo je sedam povređenih", rekao je Šarac.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Beta pre 1 sat
Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Novi magazin pre 1 sat
Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Radio sto plus pre 48 minuta
Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Danas pre 2 sata
Haos na beogradskim putevima: Hitna pomoć imala pune ruke posla

Haos na beogradskim putevima: Hitna pomoć imala pune ruke posla

Serbian News Media pre 2 sata
Šta je Hitna pomoć radila sinoć? Primljene su 103 povređene osobe u Beogradu, ali tvrde – većina se povredila u saobraćaju!…

Šta je Hitna pomoć radila sinoć? Primljene su 103 povređene osobe u Beogradu, ali tvrde – većina se povredila u saobraćaju!

Nova pre 3 sata
"Pacijenti dolaze u ozbiljnim stanjima": Kardiolozi sa VMA noćas imali pune ruke posla: "Vrućine uzele danak"

"Pacijenti dolaze u ozbiljnim stanjima": Kardiolozi sa VMA noćas imali pune ruke posla: "Vrućine uzele danak"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSZrenjanin

Beograd, najnovije vesti »

Delovi Novog Sada, Rumenke i Sremskih Karlovaca u petak bez struje

Delovi Novog Sada, Rumenke i Sremskih Karlovaca u petak bez struje

Radio 021 pre 18 minuta
Isključenja struje za petak, 15. avgust

Isključenja struje za petak, 15. avgust

Moj Novi Sad pre 43 minuta
Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Beta pre 1 sat
Isključenja struje za petak. 15. avgust

Isključenja struje za petak. 15. avgust

Dnevnik pre 1 sat
Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Hitna pomoć u Beogradu: Sinoć 103 povređene osobe, najveći broj povreda nastao u saobraćaju

Radio sto plus pre 48 minuta