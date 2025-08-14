Melanija Tramp preti tužbom Bajdenovom sinu jer je rekao da ju je sa Donaldom upoznao Epstin

N1 Info pre 33 minuta  |  Beta
Melanija Tramp preti tužbom Bajdenovom sinu jer je rekao da ju je sa Donaldom upoznao Epstin

Prva dama SAD Melanija Tramp preti da će tužiti Hantera Bajdena i tražiti odštetu od milijardu dolara jer on tvrdi da ju je sa budućim suprugom Donaldom upoznao seksualni prestupnik Džefri Epstin, javlja danas BBC.

Advokati koji zastupaju Melaniju, koja se udala za kasnijeg predsednika SAD Donalda Trampa 2005. godine, opisali su tvrdnju kao "lažnu, omalovažavajuću, klevetničku i zapaljivu". Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena to je izjavio tokom intervjua početkom ovog meseca, u kojem je oštro kritikovao dokumentovane predsednikove ranije veze sa Epstinom. U pismu advokata prve dame, upućenom advokatu Hantera Bajdena, zahteva se da on povuče
