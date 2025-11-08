Ruski napadi na Ukrajinu: Poginula žena, pogođena zgrada u Dnjepru

Radio 021 pre 55 minuta  |  Beta
Ruski napadi na Ukrajinu: Poginula žena, pogođena zgrada u Dnjepru

Najmanje jedna osoba je poginula noćas u ruskim napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

"Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nekoliko regiona sprovedena vanredna isključenja struje", izjavila je ministarka energetike Svetlana Grinčuk na Fejsbuku. U gradu Dnjepru, na istoku zemlje, u napadu dronom pogođena je devetospratnica, pri čemu je jedna žena poginula i šest osoba je povređeno, saopštila je služba hitne pomoći. Vlasti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, na severoistoku, prijavile su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Rusija napada energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Rusija napada energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Vesti online pre 1 sat
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

N1 Info pre 1 sat
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Danas pre 2 sata
Novi masovni ruski napadi na Ukrajinu: Jedna žrtva u Dnjepru, pogođena energetska infrastruktura

Novi masovni ruski napadi na Ukrajinu: Jedna žrtva u Dnjepru, pogođena energetska infrastruktura

Serbian News Media pre 1 sat
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Novi magazin pre 1 sat
Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Slobodna Evropa pre 2 sata
Novi brutalan ruski napad na Ukrajinu: Ima poginulih, deo zemlje ostao bez struje (Foto)

Novi brutalan ruski napad na Ukrajinu: Ima poginulih, deo zemlje ostao bez struje (Foto)

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaFacebookFejsbuk

Svet, najnovije vesti »

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Kurir pre 1 minut
Stambena zgrada se delimično urušila Eksplozija gasa umalo dovela do fatalne nesreće u Rusiji (video)

Stambena zgrada se delimično urušila Eksplozija gasa umalo dovela do fatalne nesreće u Rusiji (video)

Kurir pre 1 minut
Šta se dešava između Putina i Lavrova? Kremlj negirao glasine, priča se o "ozbiljnom razgovoru" posle otkazivanja Budimpešte…

Šta se dešava između Putina i Lavrova? Kremlj negirao glasine, priča se o "ozbiljnom razgovoru" posle otkazivanja Budimpešte

Alo pre 1 minut
"Zajedno smo planirali da ga ubijemo, telo smo zakopali u dvorištu vikendice" Konačno su sve priznali, uhvatila ih je Mađarska…

"Zajedno smo planirali da ga ubijemo, telo smo zakopali u dvorištu vikendice" Konačno su sve priznali, uhvatila ih je Mađarska policija!

Alo pre 1 minut
Talibani: propali mirovni pregovori Avganistana i Pakistana

Talibani: propali mirovni pregovori Avganistana i Pakistana

Politika pre 0 minuta