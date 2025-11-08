Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine: Lansirano 450 dronova i 45 raketa

Najmanje jedna osoba je poginula noćas u ruskim napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Ukrajina napadnuta sa više od 450 dronova i 45 raketa. "Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nekoliko regiona sprovedena vanredna isključenja struje", izjavila je ministarka energetike Svetlana Grinčuk na Fejsbuku. U gradu Dnjepru, na istoku zemlje, u napadu dronom pogođena je devetospratnica, pri čemu je jedna žena poginula i šest osoba je povređeno,