Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine: Lansirano 450 dronova i 45 raketa

NIN pre 2 sata  |  Beta,Tanjug
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine: Lansirano 450 dronova i 45 raketa

Najmanje jedna osoba je poginula noćas u ruskim napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je Ukrajina napadnuta sa više od 450 dronova i 45 raketa. "Neprijatelj ponovo pokreće masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Zbog toga su u nekoliko regiona sprovedena vanredna isključenja struje", izjavila je ministarka energetike Svetlana Grinčuk na Fejsbuku. U gradu Dnjepru, na istoku zemlje, u napadu dronom pogođena je devetospratnica, pri čemu je jedna žena poginula i šest osoba je povređeno,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ruski napadi na Ukrajinu: Poginula žena, pogođena zgrada u Dnjepru

Ruski napadi na Ukrajinu: Poginula žena, pogođena zgrada u Dnjepru

Radio 021 pre 3 sata
Rusija napada energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Rusija napada energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Vesti online pre 4 sati
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

N1 Info pre 4 sati
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Danas pre 5 sati
Novi masovni ruski napadi na Ukrajinu: Jedna žrtva u Dnjepru, pogođena energetska infrastruktura

Novi masovni ruski napadi na Ukrajinu: Jedna žrtva u Dnjepru, pogođena energetska infrastruktura

Serbian News Media pre 4 sati
Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine, jedna osoba poginula

Novi magazin pre 4 sati
Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Rusija intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, poginula jedna osoba

Slobodna Evropa pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaFacebookFejsbukRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Litvanci sele groblje sovjetskih oslobodilaca od nacista na periferiju: U skladu sa zabranom propagande "totalitarnih i…

Litvanci sele groblje sovjetskih oslobodilaca od nacista na periferiju: U skladu sa zabranom propagande "totalitarnih i autoritarnih režima"

Kurir pre 4 minuta
Masakr bez kraja; Skoro 70.000 mrtvih

Masakr bez kraja; Skoro 70.000 mrtvih

B92 pre 4 minuta
Decenijama se krila usred Varšave Ljudi trljaju oči, kako je ovo svima promaklo!?

Decenijama se krila usred Varšave Ljudi trljaju oči, kako je ovo svima promaklo!?

Alo pre 3 minuta
Francuski portal: Milionski građevinski projekat porodice Tramp koji ponovo otvara ratne rane u Srbiji

Francuski portal: Milionski građevinski projekat porodice Tramp koji ponovo otvara ratne rane u Srbiji

N1 Info pre 28 minuta
Više od 69.000 Palestinaca poginulo u ratu; Izrael predao tela 15 Palestinaca bolnicama u Pojasu Gaze

Više od 69.000 Palestinaca poginulo u ratu; Izrael predao tela 15 Palestinaca bolnicama u Pojasu Gaze

RTV pre 38 minuta