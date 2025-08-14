Osuđen za ubistvo Tatona bio u prvim redovima u Ćacilendu

Među okupljenim pristalica Srpske napredne stranke koje su se u sredu uveče skupile ispred Skupštine Srbije, u takozvanom "Ćacilendu", bio je i Đorđe Prelić Prela, osuđen za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine u Beogradu.

Prelić je proteklih meseci često viđan na skupovima i mitinzima Srpske napredne stranke (SNS), između ostalih i na mitingu u Sremskoj Mitrovici 15. februara ove godine, podseća portal Nova.rs. U sredu uveče Prelić se nalazio u prvim redovima pristalica Srpske napredne stranke u Ćacilendu. U sredu uveče su širom Srbije održani protesti zbog nasilja koje se u utorak uveče dogodilo ispred prostorija Srpske napredne stranke u Vrbasu, kada su pristalice SNS-a