Tramp i Putin na Aljasci: Pripreme i ciljevi za prekid rata u Ukrajini

Samit Trampa i Putina usredsređen je na prekid vatre i mirovni sporazum, uz intenzivne diplomatske pripreme obe strane i izjave o naporima za okončanje sukoba.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci sa ciljem postizanja prekida vatre i procene mogućnosti sveobuhvatnog mirovnog sporazuma u Ukrajini. Tramp je to istakao u razgovorima sa Zelenskim i evropskim liderima. Telegraf Danas Danas Telegraf

Evropski lideri i Zelenski su u virtuelnom sastanku sa Trampom izrazili stav da Ukrajina mora biti deo pregovaračkog procesa, a SAD su spremne da pruže bezbednosne garancije Ukrajini pod određenim uslovima. Blic Večernje novosti Mondo Euronews

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao u London gde se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, dan pre samita Trampa i Putina, što ukazuje na intenzivne diplomatske pripreme. B92 RTV Alo

Predsednik Rusije Vladimir Putin je uoči samita održao sastanak sa najvišim rukovodstvom zemlje i predstavnicima vlade i administracije, pripremajući se za razgovore sa Trampom. Sputnik Večernje novosti

Putin je izjavio da administracija Donalda Trampa ulaže energične i iskrene napore da okonča sukob u Ukrajini i postigne sporazume u interesu svih strana. Sputnik

Samit na Aljasci ima i simboličnu težinu jer je Aljaska nekada bila ruski posed, što dodatno jača Putinov imidž. Sastanak je ocenjen kao diplomatska pobeda za Rusiju i potencijalni početak budućih razgovora o okončanju sukoba. Euronews Serbian News Media

Tramp je pokazao rastuće nezadovoljstvo Putinom zbog odbijanja prekida vatre, a ukrajinski predsednik Zelenski i evropski lideri ističu da bilo kakve odluke bez Ukrajine neće doneti mir. B92 NIN Telegraf

