Tužilaštvo potvrdilo: Počela hapšenja zbog sinoćnih protesta

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu izdalo je saopštenje u kom obaveštava javnost da preduzima sve neophodne mere radi otkrivanja počinilaca krivičnih dela izvršenih tokom noći između 13. i 14. avgusta u Novom Sadu.

Kako navode, u navedena krična dela ubrajaju se i napadi na službena lica koja vrše poslove javne bezbednosti. “U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i Policijskom upravom u Novom Sadu, za sada je utvrđen identitet jednog od učinilaca i to osumnjičenog V. A. zbog osnova sumnje da je oštećenom policijskom službeniku B. S. zadao udarac nogom u predelu grudi i time izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav