Macut: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje

NIN pre 53 minuta  |  Tanjug
Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut osudio je danas svaki vid "nasilja i nedemokratsko ponašanje neistomišljenika" i naglasio da to nije i ne sme da bude lice jedne demokratske države, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Macut u saopštenju dodaje da nasiljem "ne mogu da se rešavaju problemi", niti prevazilaze razlike u mišljenjima, kao i da je to moguće isključivo dijalogom i poštovanjem zakona. "Pozivam sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija. Samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost. Država će, u skladu sa zakonima Republike Srbije, preduzeti sve mere da obezbedi mir, javni red i bezbedno kretanje za sve građane, bez obzira na
