Drama u Čačku: Muškarac upao u kafić, vitlao pištoljem i pretio

Prava drama odigrala se na gradskoj plaži u Čačku, kada je O.

D. (39) iz tog grada naočigled velikog broja prolaznika i gostiju upao u kafić i počeo da maše pištoljem i razbija inventar lokala. „Bilo je jezivo. Upao je u kafić i počeo da preti pištoljem. Mi smo se svi uplašili i počeli smo panično da bežimo. On je ostao da preti, ne znamo šta je posle sa njim bilo i ko ga je savladao“, kaže za RINU jedan od očevidaca. Prema nezvaničnim informacijama napadač je odranije poznati policiji. I u gradu je poznati kao