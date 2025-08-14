Drama u Čačku: Muškarac upao u kafić, vitlao pištoljem i pretio

Nova pre 1 sat  |  Autor: Agencije
Drama u Čačku: Muškarac upao u kafić, vitlao pištoljem i pretio

Prava drama odigrala se na gradskoj plaži u Čačku, kada je O.

D. (39) iz tog grada naočigled velikog broja prolaznika i gostiju upao u kafić i počeo da maše pištoljem i razbija inventar lokala. „Bilo je jezivo. Upao je u kafić i počeo da preti pištoljem. Mi smo se svi uplašili i počeli smo panično da bežimo. On je ostao da preti, ne znamo šta je posle sa njim bilo i ko ga je savladao“, kaže za RINU jedan od očevidaca. Prema nezvaničnim informacijama napadač je odranije poznati policiji. I u gradu je poznati kao
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Čačak: Muškarac upao u kafić i pretio pištoljem, policija ga uhapsila

Čačak: Muškarac upao u kafić i pretio pištoljem, policija ga uhapsila

Serbian News Media pre 1 sat
Drama na gradskoj plaži u Čačku: Muškarac mahao pištoljem i lomio inventar u kafiću

Drama na gradskoj plaži u Čačku: Muškarac mahao pištoljem i lomio inventar u kafiću

Morava info pre 43 minuta
Muškarac pretio pištoljem na gradskoj plaži u Čačku

Muškarac pretio pištoljem na gradskoj plaži u Čačku

NIN pre 28 minuta
Čovek pretio pištoljem na gradskoj plaži u Čačku

Čovek pretio pištoljem na gradskoj plaži u Čačku

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
„Savladan pre nego što je opalio metak“ Detalji drame na plaži u Čačku

„Savladan pre nego što je opalio metak“ Detalji drame na plaži u Čačku

Alo pre 1 sat
Polomio frižider i inventar, pretio zaposlenima, pa izvadio pištolj Detalji drame u Čačku, osumnjičeni uhapšen

Polomio frižider i inventar, pretio zaposlenima, pa izvadio pištolj Detalji drame u Čačku, osumnjičeni uhapšen

Alo pre 39 minuta
Savladan pre nego što je opalio metak: Detalji drame na plaži u Čačku, napadač krenuo da beži ali je brzo uhapšen

Savladan pre nego što je opalio metak: Detalji drame na plaži u Čačku, napadač krenuo da beži ali je brzo uhapšen

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Novinari Nikola Bilić i Žarko Bogosavljević ispričali su UNS-u kako su napadnuti sinoć u Novom Sadu

Novinari Nikola Bilić i Žarko Bogosavljević ispričali su UNS-u kako su napadnuti sinoć u Novom Sadu

Cenzolovka pre 9 minuta
Pas napao devetogodišnjaka u Prokuplju – dete prebačeno u UKC Niš

Pas napao devetogodišnjaka u Prokuplju – dete prebačeno u UKC Niš

Glas juga pre 13 minuta
Zasadi i ulepšaj školsko dvorište

Zasadi i ulepšaj školsko dvorište

RTK pre 9 minuta
VIDEO Svanuće – Odbornika udarili pendrekon po leđima; gradonačelnik Valjeva bez konkretnih odgovora na pitanja opozicije

VIDEO Svanuće – Odbornika udarili pendrekon po leđima; gradonačelnik Valjeva bez konkretnih odgovora na pitanja opozicije

ObjektiVa pre 19 minuta
Besplatan prigradski prevoz u Medveđi: Potpisan sedmogodišnji ugovor sa novim prevoznikom

Besplatan prigradski prevoz u Medveđi: Potpisan sedmogodišnji ugovor sa novim prevoznikom

Stav.life pre 19 minuta