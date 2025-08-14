VIDEO Partizan primio gol u 100. minutu – ovako je Hibernijan izbacio crno-bele iz Evrope

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
VIDEO Partizan primio gol u 100. minutu – ovako je Hibernijan izbacio crno-bele iz Evrope

Fudbaleri Hibernijana i Partizana priredili su nam spektakl u drugom meču treće runde kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Škotski tim je ušao u revanš sa prednošću od 2:0 iz Beograda, ali je Partizan ukupan rezultat poravnao već do poluvremena. Hibernijan je na 1:2 u revanšu smanjio u 60. minutu, ali su crno-beli u dubokoj nadoknadi utakmice golom Andreja Kostića izborili produžetke. Međutim, gol odluke viđen je u 100. minutu, kada je Kris Kejden, rezervista Hibernijana, natrčao na odbijenu loptu i pogodio mrežu Partizana. Marko Milošević, golman Partizana, odbranio je udarac rivala
