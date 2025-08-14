CIB: Pucanj iz pištolja opasan čin

Incidenti koji se prethodnih dana dešavaju u gradovima širom Srbije, u kojima učestvuju, s jedne strane, studenti i građani koji protestuju, a s druge strane, pristalice Srpske napredne stranke i pripadnici MUP-a, ubedljivo potvrđuju da se Srbija nalazi u vrlo delikatnom bezbednosnom trenutku.

studenti-pozvali-gradjane-na-nove-proteste-skupovi-za-veceras-zakazani-u-novom-sadu-kragujevcu-gornjem-milanovcuCentar za istraživanje bezbednosti (CIB) osuđuje sve činove nasilja usmerenih protiv građana naše zemlje, koji, shodno Ustavu Republike Srbije, ali i osnovnim civilizacijskim normama na kojima počiva savremeni svet, imaju pravo da se okupljaju i izražavaju svoje političke stavove. Apsolutno su nedopustivi napadi na njih, koje vrše maskirana lica i